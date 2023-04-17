روسيا تستعد لطرح منتجات جديدة في مصر

تتفاوض شركتا "فولو دارسكي" و"أستارو أسكوليسكي" الروسيتان المتخصصتان في إنتاج وتعبئة الدقيق مع وكلاء محليين في مصر لبدء طرح منتجاتهما في السوق المصرية.

وقال عمرو البلتاجي، مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر في تصريحات لـRT، إن الشركتين من كبرى الكيانات العاملة في تعبئة الدقيق، وتستهدفان طرح منتجاتهما للمستهلك المصري بأسعار تنافسية بداية من شهر مايو المقبل.

وأضاف البلتاجي أن شركتى فولو دارسكى وأستارو أسكوليسكى فى المراحل النهائية من توقيع عقود مع بعض الوكلاء المحليين، بهدف الدخول من خلالهم إلى السوق المحلية، وطرح منتج الدقيق الروسى للمستهلك مباشرة فى عبوات زنة 1 كيلو جرام.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن سعر كيلو الدقيق الروسى فور الانتهاء من توقيع العقود مع الوكلاء، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تسجيل العلامة التجارية الخاصة بشركتى فولو دارسكى وأستارو أسكوليسكى عبر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين

يذكر أن عددا من الشركات الروسية أعلنت عن نيتها الدخول إلى السوق المصرية بمنتجاتها التي يتم تصنيعها داخل روسيا، وهي: أليونكا وبوبيدا المتخصصتان فى صناعة الشيكولاتة، وبايكال أكوا ونارسان للمياه المعدنية، وفولو دارسكي وأستارو أسكوليسكي لتعبئة وتغليف الدقيق.

المصدر: RT