"صنع في روسيا على أرض مصر".. وزير الصناعة والتجارة الروسي يستعرض المنتجات الروسية في السوق المصرية

زار وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف المعرض الروسي الدائم للمنتجات الغذائية الروسية في القاهرة، على هامش زيارته لمصر.

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وتفقد الوزير الروسي الجناح الروسي في القاهرة، حيث من المقرر إطلاق عدد من المنتجات الروسية، حيث سبق وتم إطلاق زيت "ألتيرو" الروسي الذي لاقى رواجا كبيرا بين فئات الشعب المصري.

وتعمل مصر على فتح أسواق جديدة داخل السوق المحلية، ويأتي في مقدمة ذلك منتج الزيت، حيث استقبلت السلاسل التجارية زيت عباد الشمس الروسي ألتيرو والذي يباع للمستهلك بسعر 58 جنيها.

وقال مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر، عمرو البلتاجي في تصريحات لـRT، إن زيت "ألتيرو" الروسي من أنقى أنواع زيوت عباد الشمس التي تنتج في روسيا، وسعره مغر مقابل الزيوت الأخرى الغير ملائمة لصحة المصريين، ويحارب الغلاء فيما يخص انتشار أنواع من الزيوت غالية الثمن بجودة غير ملائمة.

وعقد وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف مع نظيره المصري أحمد سمير الاجتماع الرابع عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمي والتقني.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع قضايا التعاون الثنائي في مجالات التجارة والتمويل والصناعة والطاقة والنقل والتقنيات الرقمية والزراعة والعلوم والتعليم وغيرها من المجالات، حيث ضم الوفد الروسي أكثر من 100 ممثل عن المؤسسات الحكومية والشركات الروسية.

وأضاف مانتوروف: "نواصل العمل المشترك لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بشكل أكبر. وكانت نتيجة لذلك زاد حجم التجارة الروسية المصرية بنحو 30٪ في عام 2022 وتجاوز 6 مليارات دولار. ولا تزال مصر أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا. تضم التوريدات الروسية سلعا مختلفة: من المعادن إلى المنسوجات، ومن الخشب إلى المنتجات الهندسية. ونقوم أيضا بتصدير المنتجات الغذائية المطلوبة في السوق المصرية وخاصة القمح. ويتم تصدير مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية المصرية الى السوق الروسية، بما في ذلك الحمضيات والبطاطس والعنب والمكسرات".

المصدر: RT