مصر توقع اتفاقيات واسعة مع روسيا تشمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

عقد وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف مع نظيره المصري أحمد سمير الاجتماع الرابع عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

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وناقش الطرفان خلال الاجتماع قضايا التعاون الثنائي في مجالات التجارة والتمويل والصناعة والطاقة والنقل والتقنيات الرقمية والزراعة والعلوم والتعليم وغيرها من المجالات، حيث ضم الوفد الروسي أكثر من 100 ممثل عن المؤسسات الحكومية والشركات الروسية.

وأضاف مانتوروف: "نواصل العمل المشترك لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بشكل أكبر. وكانت نتيجة لذلك زاد حجم التجارة الروسية المصرية بنحو 30٪ في عام 2022 وتجاوز 6 مليارات دولار. ولا تزال مصر أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا. تضم التوريدات الروسية سلعا مختلفة: من المعادن إلى المنسوجات، ومن الخشب إلى المنتجات الهندسية. ونقوم أيضا بتصدير المنتجات الغذائية المطلوبة في السوق المصرية وخاصة القمح. ويتم تصدير مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية المصرية الى السوق الروسية، بما في ذلك الحمضيات والبطاطس والعنب والمكسرات".

وفي هذا الصدد، لفت نائب رئيس الوزراء، رئيس وزارة الصناعة والتجارة في روسيا الانتباه إلى أهمية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ومصر من أجل زيادة حجم التجارة وتنويعها.

وأشار بشكل خاص إلى آفاق توسيع التعاون في مجال التعليم. اليوم، نما اهتمام الطلاب المصريين بالدراسة في الجامعات الروسية بشكل ملحوظ حيث زاد على مدى السنوات الخمس الماضية عدد الطلاب المصريين أكثر من ستة أضعاف واليوم تجاوز عدد 15 ألف طالب. ومن بين أشهر التخصصات هي الطب والهندسة والروبوتات والفيزياء النووية.

ونتيجة لهذه المباحثات، وقع دنيس مانتوروف والمهندس احمد سمير طيه البروتوكول النهائي للاجتماع الرابع عشر اللجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمي والتقني. بالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على بروتوكول بشأن التعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في إطار النظام الموحد للأفضليات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي بين مؤسسات الجمارك لروسيا ومصر.

كما تم التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل الاتفاقية الحكومية الخاصة بإنشاء وتوفير شروط تشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تنص الوثيقة على توسيع كبير للفرص للشركات المقيمة في المنطقة الصناعية الروسية.

وخلال الزيارة، قام نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسية السيد دينيس مانتوروف بزيارة جناح عرض المنتجات الزراعية الصناعية بمركز التصدير الروسي، حيث تعرف على المنتجات الغذائية الروسية التي يتم الترويج لها في السوق المصرية.

المصدر: RT