روسيا تعلن توقيع اتفاقية جديدة بشأن المنطقة الصناعية في مصر

أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، أنه تم التوقيع على اتفاقية إضافية بشأن المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

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وأشار مانتوروف في تصريحات للصحفيين إلى أن الاتفاقية تسمح للشركات الروسية ببيع منتجاتها في السوق المصري، وليس فقط تصديرها عبر مصر إلى دول أخرى.

وتنص الوثيقة أيضا على زيادة أراضي المنطقة الصناعية الروسية بمقدار 50 هكتارا بالإضافة إلى 500 هكتار سيتم إضافتها للموقع الرئيسي بعد ذلك.

وقال مانتوروف "حددنا عددا من التغييرات الأخرى التي تسمح ببيع المنتجات المصنعة في هذه المنطقة بما في ذلك السوق المصري وهو أمر مهم جدا للزملاء وشركاتنا في المقام الأول".

وأشار إلى أن الوثيقة الموقعة عبارة عن بروتوكول لتعديل الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن إنشاء وتوفير الشروط لأنشطة المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث تم التوقيع على التعديل الجديد في القاهرة عقب اجتماع اللجنة الروسية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.

وكانت موسكو والقاهرة قد وقعتا، في 2018، اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، تمتد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المتوقع أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار.

المصدر: نوفوستي