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الكشف عن سعر "لادا فيستا" الجديدة

مال وأعمال

الكشف عن سعر
شركة "أفتوفاز" الروسية
صورة من الأرشيف
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أفادت شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا"، بأن سعر السيارة الجديدة من طراز "لادا فيستا" سيبدأ من 1.24 مليون روبل (حوالي 15 ألف دولار).

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وأشارت الشركة الروسية، في بيان نشرته اليوم الخميس، إلى أنه سيتم توريد السيارات إلى الوكلاء في المستقبل القريب.

وبدأ الإنتاج التسلسلي لهذه السيارة في أوائل مارس 2023، ومنذ استئناف الإنتاج تم إنتاج أكثر من 6.5 ألف سيارة.

وطراز السيارة متوفر بخيارين: محرك باستطاعة 90 أو 109 حصان، والسيارة مزودة بأنوار إضاءة LED أمامية وخلفية ووسائد هوائية ونظام ABS.

(الدولار = 80 روبل بتاريخ 25 مايو 2023)

المصدر: نوفوستي

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