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التوقيع على 5 وثائق في ختام المحادثات الروسية الصينية في بكين

مال وأعمال

التوقيع على 5 وثائق في ختام المحادثات الروسية الصينية في بكين
AP
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تم في ختام المباحثات بين رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين ونظيره الصيني لي تشيانغ، التوقيع على 5 وثائق من بينها محضر متطلبات الصحة النباتية للبشنة المُصدَّرة من روسيا إلى الصين.

ويشار إلى أن المباحثات، جرت في بكين اليوم الأربعاء، بمشاركة وفدي الدولتين.

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وسيسري مفعول بروتوكول متطلبات الحبوب، بين هيئة الرقابة الزراعية الروسية وإدارة الجمارك العامة بالصين. ووقعت هاتان المؤسستان كذلك على بروتوكول آخر - بشأن متطلبات الصحة النباتية للمواد الخام النباتية الطبية للطب الصيني ، المصدرة من روسيا.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، ووزارة التجارة الصينية حول تعميق التعاون الاستثماري في مجال تجارة الخدمات. وفيها اتفق الطرفان على تطوير وتنمية تجارة الخدمات بين المناطق في الدولتين، وتشجيع مشاركة الشركات من البلدين في المعارض والأسواق، وتشجيع الشركات على إقامة فعاليات مشتركة في مختلف القطاعات.

وتم كذلك توقيع مذكرة صداقة وتعاون بين وزارة الرياضة الروسية، وإدارة الدولة العامة للثقافة البدنية والرياضة في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد الطرفان بيان نوايا مشترك لتمديد البرنامج التجريبي "تسريع إجراءات مقاضاة براءات الاختراع والحقوق الفكرية بين مؤسسة "روس باتينت" وإدارة الدولة للملكية الفكرية في جمهورية الصين الشعبية.

المصدر: تاس

 

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