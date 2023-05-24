ميشوستين: العلاقات الروسية الصينية بلغت مستويات عالية لا سابق لها (فيديو)

قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، في اجتماع مع رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) الصيني لي تشيانغ، إن العلاقات بين موسكو وبكين وصلت إلى مستويات عالية لا سابقة لها.

وأضاف ميشوستين: "حددت القرارات التي اتخذها الرئيسان الروسي والصيني، المبادئ التوجيهية الاستراتيجية لبناء التعاون في ثمانية مجالات ذات أولوية. وقد بدأ العمل المنسق من خلال حكومتي روسيا والصين لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى".

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وذكر رئيس الوزراء الروسي، أن العلاقات بين الدولتين تتميز باحترام كل طرف لمصالح الطرف الآخر، والرغبة في الرد المشترك على التحديات الجديدة المرتبطة بتزايد الاضطراب في الساحة الدولية، وضغط العقوبات غير القانوني من جانب الغرب الجماعي.

واختتم رئيس الوزراء: "كما يقول أصدقاؤنا الصينيون، فإن الوحدة تسمح بتحريك الجبال".

ويزور ميشوستين الصين يومي 23 و24 من الشهر الجاري، حيث يعقد لقاءات مع القيادة الصينية ويشارك في منتدى الأعمال الروسي الصيني.

المصدر: نوفوستي