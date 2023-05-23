وزير الاستثمار السعودي: المملكة أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحطّ أنظار العالم (فيديو)

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن المملكة أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم، مشيرا إلى أن الرياض لديها رؤية اقتصادية لعقود ستنعكس إيجابا على المنطقة.

وقال وزير الاستثمار خلال منتدى قطر الاقتصادي: "المملكة أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم"، مضيفا أن المملكة تشهد تطورا كبيرا في النمو.

وتابع: "لدينا رؤية اقتصادية لعقود وذلك سينعكس إيجابيا على المنطقة، ونحن الأسرع نموا في مجموعة العشرين".

وصرح بأن المملكة ترى دول مجلس التعاون الخليجي كسوق مشترك، وأن المنافسة بين الدول الأعضاء جيدة للكتلة ككل.

وأضاف الفالح "إذا كانت هناك منافسة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، فأنا أعتقد أنها لصالح جميع دول المنطقة".

واستطرد بالقول "لكن الجمع بين الحجم والرؤية والجودة مهم، والرياض لديها كل ما سبق وأكثر".

وأوضح أن المملكة لديها رؤية 2030 التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتشهد جودة حياة عالية، وهناك أمور إيجابية غير مسبوقة.

وتعقد النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، تحت عنوان "قصة جديدة للنمو العالمي" حتى الخميس المقبل، وذلك بحضور أكثر من 1000 مشارك من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم في أبراج كتارا في فنادق فيرمونت ورافلز.

وتقام النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي برعاية جهاز قطر للاستثمار، وعديد من الشركاء الرسميين من ضمنهم وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر الوطني و"QRDI".

فيديو | وزير الاستثمار خالد الفالح: المملكة أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم#منتدى_قطر_الاقتصادي#الإخباريةpic.twitter.com/wHFJwz8IKZ — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 23, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية