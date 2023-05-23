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بوتين يعقد اجتماعات مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

مال وأعمال

بوتين يعقد اجتماعات مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
Globallookpress Kremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من الاجتماعات المنفصلة يومي 24-25 مايو مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والدول المدعوة إلى قمة الاتحاد.

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أفادت بذلك الخدمة الصحفية للكرملين اليوم الثلاثاء، حيث تابعت أن الرئيس سيشارك كذلك في أحداث قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في موسكو، وسيتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي الثاني، الذي يتناول قضية "التكامل الأوروبي الآسيوي في العالم متعدد الأقطاب".

المصدر: نوفوستي

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