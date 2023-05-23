بوتين: روسيا تمر بأوقات عصيبة لكنها لحظة تضامن الأمة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تمر بأوقات عصيبة إلا أنها لحظة تضامن للأمة، والرغبة في تقوية أسس الوجدان، وتهيئة الظروف لتنمية الاقتصاد.

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جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الرسمية في قاعة يكاتيرينا بالكرملين، حيث تم منح أرفع جوائز الدولة للأنشطة والإنجازات البارزة في مجالات الثقافة وعلوم الفضاء والتعليم وغيرها من المجالات.

وتابع الرئيس: "نعم، تحدثنا اليوم أكثر من مرة عن أن روسيا تمر الآن بأوقات عصيبة، وقيل إن الأمر لم يكن سهلا أبدا. إلا أنها لحظة خاصة لتضامننا القوي، وشحذ شعورنا الوطني، والرغبة في تعزيز أسس وجداننا، وتهيئة الظروف في مجال الاقتصاد والإنتاج والتعليم لشبابنا من أجل ضمان المستقبل غير المشروط لبلادنا. وأنتم من يقدم مساهمة مرئية وملموسة في ذلك المجال. أتوجه بالشكر لكم من أجل هذا، وحظا سعيدا".

المصدر: نوفوستي