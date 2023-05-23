هل يرتفع سعر الدولار في مصر من جديد؟

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة لن يكون هو العامل الرئيسي في تحديد الموازنة.

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جاءت تصريحات البرلماني المصري بعد تداول شائعات بشأن حساب قيمة الدولار أمام الجنيه المصري في موازنة العام المالي الجديد، موضحا أن الدولار تم وضعه على أقل من 31 جنيها في حدود 30.5 جنيها.

وأضاف: "الناس اللي قاعدة تقول الدولار هيزيد، الأسبوع الماضي انخفض لغاية 35 و36 جنيها في السوق الموازية".

وأكد أن السعر العادل لقيمة الدولار أمام العملة المحلية؛ 29 جنيها ينقص أو يزيد ±2 جنيه، موضحا أن خلاف ذلك جميعه يعد مضاربات، معقبا: "بمجرد أن تدخل التدفقات الدولارية؛ كل شيء سيعود لأساسه، وأبشر المضاربين على الدولار أنهم سيخسرون، كحال من اشترى الذهب وهو مقوم بسعر دولار 50 جنيهًا، إزاي تشتري على وضع مقوم غلط من الأول".

وأعلن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"المذاع عبر قناة "صدى البلد" عن الانتهاء من عمل اللجان المتخصصة بمناقشة الموازنة منتصف الشهر المقبل، ومن ثم عرضها على الجلسة العامة لاعتمادها.

واشار إلى تخطي إيرادات الدولة من قناة السويس حاجز 9 مليارات دولار، إلى جانب 15 مليارا من السياحة -كحد أدنى- فضلا عن إيرادات الشركات المطروحة بالبورصة.

المصدر: الشروق