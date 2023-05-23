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ميشوستين: الغرب فشل في كسر الاقتصاد الروسي

مال وأعمال

ميشوستين: الغرب فشل في كسر الاقتصاد الروسي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرح رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستين في منتدى أعمال روسي صيني في مدينة شنغهاي الصينية اليوم الثلاثاء، بأن معادي روسيا فشلوا في تحطيم اقتصادها وعملتها الوطنية.

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وقال ميشوستين في الحدث: "في العام الماضي تعرضت روسيا إلى نطاق غير مسبوق من ضغوط العقوبات. كان هدفها تحطيم اقتصادنا وانهيار العملة الوطنية وإحداث تضخم مدمر، لضرب المستوى المعيشي للمواطنين العاديين. لم يحدث أي مما كان يحلم به أعداؤنا".

وشدد رئيس الوزراء الروسي على أن روسيا لم تصمد فحسب بل تواصل تطورها التدريجي أيضا.

وفي السابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات التي تم فرضها وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله.

ويزور ميشوستين الصين يومي 23 و24 من الشهر الجاري، حيث يعقد لقاءات مع القيادة الصينية ويشارك في منتدى الأعمال الروسي الصيني.

المصدر: نوفوستي

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