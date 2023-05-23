ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بنمو الطلب

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بنمو الطلب الموسمي على البنزين تزامنا مع انخفاض المعروض من "أوبك+".

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وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.50% إلى 72.41 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.46% إلى 76.34 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وحدت المخاوف بشأن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون الأمريكية من النمو، وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، في تغريدة على "تويتر"، إن تقاعس الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يؤدي إلى أول تخلف عن السداد في تاريخ البلاد.

المصدر: RT + بلومبرغ