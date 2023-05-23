مكارثي يحذر من خطر حدوث أول تخلف عن السداد في تاريخ الولايات المتحدة

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، في تغريدة على تويتر، إن تقاعس الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يؤدي إلى أول تخلف عن السداد في تاريخ البلاد.

وأضاف: "بقي فقط 10 أيام قبل حلول تخلف بايدن عن سداد الدين القومي. لقد تجاهل الأزمة التي تلوح في الأفق لأشهر، رغم دعواتي المتكررة للمفاوضات. بسبب تقاعسه عن العمل، نراه يخاطر بمواجهة أول تخلف عن السداد في التاريخ الأمريكي".

President Biden and I just had a productive meeting in our negotiation to responsibly raise the debt limit. It should have happened months ago, but there is a path for him to avoid defaulting on the debt. https://t.co/u3rDJmrl7v — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 22, 2023

وشدد مكارثي، على أنه دعا إلى إجراء مفاوضات بشأن الدين الوطني في منتصف يناير، لكن الرئيس بايدن لم يستجب، وفقط في منتصف مايو اعترف بأن هذا الحوار كان ضروريا.

ونوه مكارثي للصحفيين يوم أمس الاثنين بأن خفض الإنفاق الدفاعي ليس على أجندة المفاوضات بين السلطات والكونغرس الأمريكي بشأن مشكلة رفع سقف الدين الوطني.

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وقال: "شارك الرئيس للتو في قمة مجموعة السبع حيث تحدث عن ما تفعله الصين. ونرى أيضا ما يحدث في أوكرانيا وكمية الأسلحة التي قدمناها لأوكرانيا. لا نريد أن تتعرض الولايات المتحدة للتهديد. لذا لا ينبغي أن يكون خفض الإنفاق الدفاعي على جدول الأعمال".

في وقت سابق، أشار بايدن إلى أن مبادرات الجمهوريين في هذا المجال كانت "ببساطة غير مقبولة"، ورفض إعطاء ضمانات بعدم حدوث تخلف السداد.

من جانبها، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية في رسائل إلى الكونغرس من أن الولايات المتحدة ستكون على الأغلب مع حلول 1 يونيو، غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالكامل إذا لم يأذن المشرعون بزيادة حدود الاقتراض قبل حلول ذلك التاريخ.

يبلغ سقف الدين الأمريكي الحالي 31.4 تريليون دولار. وتم الوصول إلى هذا الرقم في يناير، عندما اتخذت الحكومة "إجراءات استثنائية" لتجنب التعثر في السداد - تعليق المساهمات في الصناديق الاجتماعية لموظفي الدولة.

المصدر: نوفوستي