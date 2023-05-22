مكارثي: تقاعس بايدن سيؤدي إلى تخلف البلاد عن السداد

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أن تقاعس الرئيس جو بايدن، قد يؤدي إلى أول تخلف عن سداد الديون في تاريخ البلاد.

وكتب مكارثي على حسابه في "تويتر": " لم يتبق سوى 10 أيام، قبل أن يتخلف بايدن عن سداد الدين العام. لقد تجاهل الأزمة الوشيكة لأشهر، على الرغم من دعواتي المتكررة للمفاوضات. وبسبب تقاعسه، فإنه يخاطر بمواجهة أول تخلف عن السداد في التاريخ الأمريكي".

وأضاف أنه دعا إلى إجراء مفاوضات بشأن الدين العام في منتصف يناير، لكن بايدن لم يستجب، وفقط في منتصف مايو، اعترف بايدن بأن هذا الحوار كان ضروريا.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن فريق رئيس مجلس النواب طرح عدة مقترحات "تبطل" المفاوضات مع الإدارة بشأن قضية الدين العام للبلاد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مبادرات الجمهوريين كانت "ببساطة غير مقبولة" ورفض إعطاء ضمانات بعدم حدوث تخلف عن السداد.

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قادة الكونغرس من أن الحكومة الأمريكية لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها إن لم يتم رفع سقف الدين الحكومي، بحلول 1 يونيو. مضيفة أن "الفشل في زيادة سقف الدين من شأنه أن يتسبب في معاناة شديدة للعائلات الأمريكية، ويضر بمكانتنا القيادية العالمية، ويثير أسئلة حول قدرتنا للدفاع عن مصالح أمننا القومي".

وحثت الوزيرة الكونغرس على "حماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة من خلال التصرف في أسرع وقت ممكن".

ويأتي ذلك على خلفية تعثر المشاورات بين فريق الجمهوريين من الكونغرس، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول شروط رفع سقف الدين الأمريكي، المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار، والذي قد وصلت إليه الحكومة الأمريكية في يناير الماضي، واضطرت لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية.

المصدر: RT + وكالات