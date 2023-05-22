"بلومبرغ": الحرارة ترفع إمدادات الطاقة من روسيا إلى آسيا

ارتفعت إمدادات موارد الطاقة بشكل كبير من روسيا إلى آسيا، ويرجع ذلك لارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، وخاصة في جنوب آسيا، التي تعد الأكثر عرضة لدرجات الحرارة المرتفعة.

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كذلك ساهم انخفاض أسعار الفحم والغاز الطبيعي والمحروقات في زيادة صادرات موارد الطاقة الروسية.

وقالت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير استند لبيانات من شركة "كليبر"، إن حجم صادرات الفحم من روسيا إلى آسيا نما في أبريل الماضي بنحو الثلث مقارنة بالعام الماضي.

كما زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال، فيما ارتفعت شحنات المازوت إلى مستويات قياسية، وأشار التقرير إلى أن الصين والهند تعدان أكبر مشتري موارد الطاقة الروسية، وفي شهر أبريل الماضي اشترت الدولتان قرابة ثلثي الفحم الروسي الذي تم شحنه إلى آسيا.

ولفتت الوكالة إلى أن اليابان، حليف الولايات المتحدة الوثيق، يمكن أن توسع مشترياتها من الطاقة بموجب عقود طويلة الأجل.

المصدر: بلومبرغ