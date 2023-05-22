السعودية.. "نيوم" تبرم صفقات لإنشاء أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم

أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر اليوم الاثنين، إتمام مرحلة الإغلاق المالي لمشروع إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم باستثمار قيمته 8.4 مليار دولار.

وجاء ذلك بعد التوقيع مستندات مالية مع 23 مصرفا وشركة استثمار محلية وإقليمية ودولية، ويجري بناء المصنع في مدينة "أوكساجون" ضمن "نيوم".

وقد أبرمت الشركة كذلك اتفاقية تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة "إير برودكتس"، بصفتها شركة المقاولات المسؤولة عن تنفيذ هذه الأعمال وضمان تكامل الأنظمة على مستوى المصنع بشكل عام.

كما أعلنت، اعتماد "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، باعتبارها طرفا ثانيا مستقلا يقدم رأيا موضوعيا، لهيكلية التمويل بدون حق الرجوع، تأكيدا على التزام هذا المشروع بشروط القروض الخضراء، علما أن هذا التمويل هو الأكبر من نوعه في إطار التمويل الأخضر.

وقامت "إير برودكتس" بدورها بمنح عقود رئيسية لعدد من الشركاء في مجالي التكنولوجيا والبناء، إضافة إلى ذلك، أبرمت اتفاقية حصرية لمدة 30 عاما مع "إير برودكتس" التي ستقوم بشراء كامل الأمونيا الخضراء التي سينتجها المصنع، وذلك في خطوة تهدف إلى اغتنام الفرص الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وسينتج مصنع الهيدروجين الضخم التابع لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، والذي هو عبارة عن شراكة متكافئة لتنفيذ مشروع مشترك بين "أكوا باور" و"إير برودكتس" و"نيوم"، ما يصل إلى 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي ستستخدم بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طن متري يوميا من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية 2026، وذلك على شكل أمونيا خضراء كحل فعل من حيث التكلفة لقطاعي النقل والصناعة على المستوى العالمي.

المصدر: RT