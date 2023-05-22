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انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف حول سقف الدين الأمريكي

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف حول سقف الدين الأمريكي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط تركيز المستثمرين على المخاوف المرتبطة باحتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها. 

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وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.22% إلى 70.68 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.01% إلى 74.82 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي بأن "الأمور سارت على ما يرام"، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشأن مفاوضات "سقف الدين".

من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة لن تصمد حتى منتصف يونيو المقبل، إن لم تجد الحكومة مخرجا من مأزق سقف الدين.

المصدر: RT + بلومبرغ

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