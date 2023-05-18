بعثة تجارية صناعية روسية متعددة القطاعات تستعد لأول دورة لها في السعودية

تستضيف العاصمة السعودية الرياض يومي 29 و30 مايو البعثة التجارية متعددة القطاعات MADE IN RUSSIA + INNOPROM التي تعتبر المشروع الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة في روسيا.

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بذلك سيتجاوز هذا المعرض الصناعي الرئيسي لروسيا، الذي انطلق منذ 14 سنة، حدود الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للمرة الأولى، بعد أن أقيم على مدى ثلاث سنوات متتالية في العاصمة الأوزبكية طشقند، كما أنه سيقام أيضا في أستانا عاصمة كازاخستان في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن ستشارك في البعثة التجارية في نسختها الأولى في السعودية أكثر من 100 شركة روسية، بما فيها الشركات الصناعية العملاقة مثل "روستيخ"، و"ترانسماشخولدينغ"، و"روستسيلماش"، و"سيلوفي ماشيني"، و"غيوسكان"، و"بيوكاد"، و"غيروفارم"، حيث ستعرض على الشركاء السعوديين أحدث ما لديها من تقنيات.

ومن بين المشاركين أيضا العديد من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يبحثون بنشاط عن المشترين السعوديين.

وستشمل فعاليات الحدث الجلسة العامة الرئيسية بمشاركة كبار مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة الروسية وسلطات المملكة العربية السعودية، وكذلك رؤساء أكبر الشركات الإنتاجية الذين سيتحدثون عن رؤيتهم لتطوير التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى جلسات بشأن أهم قضايا قطاع الصناعة وعمل منطقة عرض المشاريع الصناعية لـ INNOPROM.

وذكرت البعثة في بيان لها، أنه في ظل العقوبات المالية والاقتصادية المتزايدة، يبحث المصنعون الروس بنشاط عن أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم. بالإضافة إلى الشركاء التقليديين لروسيا في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، تبحث الشركات الروسية عن شركاء جدد.

ويصف العديد من الخبراء المملكة العربية السعودية، بأنها من أكثر الشركاء الواعدين، بعد أن كانت هذه الدولة الأكثر أهمية وتأثيرا في العالم العربي، مغلقة لفترة طويلة أمام المصنعين من روسيا.

وبينما تشهد السعودية اليوم ثورة صناعية حقيقية، يتطلع مطورو التكنولوجيا الصناعية الروس إلى إبرام عقود بملايين الدولارات مع الحكومة السعودية.

المصدر: RT