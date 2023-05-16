المخاوف الاقتصادية تواصل الضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف حول الاقتصاد العالمي ما قد يؤثر على الطلب على الذهب الأسود.

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وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.72% إلى 70.60 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.72% أيضا إلى 74.69 دولار للبرميل.

وأمس ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، وصعد الخام الأمريكي بنسبة 1.5% ليسجل 71.11 دولار للبرميل، وارتفع خام "برنت" بنسبة 1.4% ليبلغ 75.23 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ