انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف حيال أكبر اقتصادين في العالم

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف حول الاقتصاد العالمي، ولاسيما بشأن الاقتصاد الأمريكي، وتعافي أبطأ من المتوقع للاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.13% إلى 69.95 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.22% إلى 74.01 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي هذه الأثناء، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، عند 102.6260 نقطة، بانخفاض طفيف نسبته 0.05%.

وأنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة على انخفاض وسجلت بذلك أطول سلسلة خسائر أسبوعية في شهور.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي تداولات يوم الجمعة الماضية عند 70.04 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 1.8%، فيما سجلت عقود خام "برنت" تراجعا بنسبة 1.1% إلى 74.17 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ