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من السعودية.. وزير الاقتصاد السوري يدعو للاسثتمار في بلاده

مال وأعمال

من السعودية.. وزير الاقتصاد السوري يدعو للاسثتمار في بلاده
Globallookpress
صورة تعبيرية
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دعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل من السعودية، للاستثمار في سوريا في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار.

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وجاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وأكد أن "سوريا جاهزة للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة لشعوبنا العربية".

وأكد الخليل أنه "في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن المتغيرات الدولية التي يمر بها العالم وضمنه الدول العربية غدا موضوع تحقيق الأمن الغذائي حاجة أساسية وملحة ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال".

وكانت بدأت أمس أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية.

ويبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي سبل تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وغيرها من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الدول العربية.

المصدر: سانا

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