هل ترفع مصر أسعار الفائدة؟.. اجتماع هام ينتظره الملايين

يبحث الكثير من المواطنين في مصر، عن موعد اجتماع البنك المركزي الثالث خلال 2023، لتحديد مصير الفائدة في البنوك.

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ويجتمع البنك المركزي الخميس المقبل الموافق 18 مايو 2023، في ثالث اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك، لتحديد مصير الفائدة في البنوك، مع مناقشة الأمور المالية وسعر الصرف.

ورفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس ما يعادل نسبة 10% منذ بداية العام الماضي 2023، لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وعدد آخر من الصدمات الاقتصادية.

وفي اجتماع 30 مارس 2023، اتجه البنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل نسبة 2%، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 18.25%، 19.25%و18.75%.

المصدر: القاهرة 24