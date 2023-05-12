"عقاب اقتصادي".. كم يكلف إغلاق معبر "كرم أبو سالم التجاري" قطاع غزة؟

يشكل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة أزمة حقيقية لدى سكان القطاع لا سيما التجار والمزارعين منهم، حيث يمنع من التزود بالمواد الأساسية والمساعدات الإنسانية.

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كذلك يمنع إغلاق المعبر من تزود قطاع غزة بالمحروقات اللازمة لمحطة توليد الكهرباء في القطاع.

وتستخدم إسرائيل سياسة إغلاق المعابر مع غزة في كثير من الأحيان كإجراء عقابي للسكان المدنيين.

وفي منشور في قناة "تلغرام" سرد مراسل RT سائد السويركي في قطاع الغزة الخسائر الاقتصادية لإغلاق المعبر:

- إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري يحرم قطاع غزة من تدفق ما يقارب 370 شاحنة محملة بالبضائع للقطاع الخاص أو المساعدات الإنسانية أو المحروقات لمحطة توليد الكهرباء بشكل يومي أي بمجمل 88 ألف شاحنة سنويا.

- حرمان قطاع من تسويق و تصدير ما يقارب 23 شاحنة محملة بالبضائع الزراعية والصناعية والتجارية لسوق الضفة الغربية والدول العربية والأوروبية وحتى السوق الاسرائيلية بمجمل 5.5 ألف شاحنة سنويا.

وعن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة لإغلاق المعبر، أشار المراسل إلى أنها تصل إلى 11 مليون دولار يوميا.

المصدر: RT