إعلام عبري: رؤساء الأجهزة الأمنية أوصوا نتنياهو بإنهاء العملية العسكرية في غزة

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار، قالا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه "من الصواب السعي لإنهاء العملية في غزة".

وقالت القناة إن "رؤساء الأجهزة الأمنية، تحدثوا في نقاشهم مع نتنياهو حول الإنجازات التي حققتها إسرائيل في العملية، وكذلك المحاولة الإسرائيلية لإبعاد "حماس" عن الصورة، وبالتالي فمن الصواب في هذه المرحلة السعي إلى وضع حد لها".

وقال مصدر حضر الاجتماع، إن رئيس "الشاباك" اتخذ موقفا أكثر حسما في هذه القضية.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي، واصل الليلة الماضية، قصفه لأهداف حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، حيث تركزت الجهود ضد إطلاق الصواريخ، وضد مراكز السيطرة والقيادة للتنظيم، مبينة أنه خلال العملية وحتى صباح اليوم، تم إطلاق 866 صاروخا، عبر 672 صاروخا منها باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بينها 260 صاروخا اعترضتها القبة الحديدية .

وذكرت أنه تم مهاجمة 215 هدفا من قبل الجيش الإسرائيلي خلال العملية، وقتل 14 فلسطينيا مدنيا.

المصدر: "قدس برس"