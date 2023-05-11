لوكاشينكو يصادق على اتفاق نقل اليورانيوم المنضّب إلى روسيا

أصدر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مرسوما، صادق بموجبه على الاتفاق المبرم مع موسكو لنقل اليورانيوم المنضّب من مفاعلات بيلاروس إلى روسيا، لتدويره وإعادة تسليمه لمينسك.

وكلف الرئيس البيلاروسي حكومة بلاده باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ بنود الاتفاق.

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وسبق للبرلمان البيلاروسي أن صادق بمجلسيه على الاتفاق في أبريل الماضي.

وتم توقيع الاتفاق في أواخر نوفمبر 2022 خلال لقاء المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف ووزير الطاقة البيلاروسي فكتور كرانكيفيتش في مدينة سوتشي الروسية.

ويحدد الاتفاق آلية نقل الوقود النووي المنضّب إلى روسيا لتدويره، وإعادته إلى بيلاروس لاستغلاله مجددا، ودفن النفايات المنضّبة المتبقية منه على أراضي بيلاروس حسب معايير السلامة الإشعاعية.

المصدر: تاس