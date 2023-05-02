 
مباشر

الحكومة الروسية تسمح لـ "روس آتوم" بتصدير الوقود النووي إلى الصين والهند حتى 2026

مال وأعمال

الحكومة الروسية تسمح لـ
Globallookpress Maksim Konstantinov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v8ix

أوعزت الحكومة الروسية للهيئة الفدرالية للرقابة التقنية والصادرات بإصدار تصاريح لمؤسسة "روس آتوم" لتصدير الوقود النووي إلى الصين والهند حتى أبريل 2026.

وستصدر الهيئة الفدرالية التصاريح لشركة "تفيل" التابعة لـ "روس آتوم" لتصدير اليورانيوم المخصب لدرجة لا تزيد عن 30.4% إلى الصين حتى 12 أبريل عام 2026.

إقرأ المزيد
رسميا.. روسيا تسلم تركيا الوقود النووي لمحطة 
رسميا.. روسيا تسلم تركيا الوقود النووي لمحطة "أكويو" (فيديو)

ومن المقرر أيضا تصدير اليورانيوم المخصب بنسبة لا تزيد عن 5% إلى الهند حتى التاريخ ذاته.

وسيتم توريد الوقود النووي إلى المحطات الذرية في الصين والهند، التي تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا