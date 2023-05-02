الحكومة الروسية تسمح لـ "روس آتوم" بتصدير الوقود النووي إلى الصين والهند حتى 2026

أوعزت الحكومة الروسية للهيئة الفدرالية للرقابة التقنية والصادرات بإصدار تصاريح لمؤسسة "روس آتوم" لتصدير الوقود النووي إلى الصين والهند حتى أبريل 2026.

وستصدر الهيئة الفدرالية التصاريح لشركة "تفيل" التابعة لـ "روس آتوم" لتصدير اليورانيوم المخصب لدرجة لا تزيد عن 30.4% إلى الصين حتى 12 أبريل عام 2026.

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ومن المقرر أيضا تصدير اليورانيوم المخصب بنسبة لا تزيد عن 5% إلى الهند حتى التاريخ ذاته.

وسيتم توريد الوقود النووي إلى المحطات الذرية في الصين والهند، التي تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: تاس