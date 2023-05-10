تركيا.. ارتفاع معدل الفقر 14%

كشف معهد الإحصاء التركي (TÜİK) أن هناك 17 من كل 100 شخص في تركيا تحت خط الفقر المدقع، وأن معدل الفقر الدائم ارتفع 0.20 نقطة مقارنة بالعام السابق إلى 14%.

وبحسب نتائج المسح فإن 41 من كل 100 تركي يتوق إلى تناول اللحوم والدجاج، ويعتبر 32.60٪ من الأفراد معرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي.

ووفقا لمعدل الفقر المحسوب من خلال أخذ 50% من متوسط دخل الأسرة في الاعتبار، تم تصنيف 27.70% من الأفراد الأميين، على أنهم فقراء.

وكان خريجو التعليم العالي هم المجموعة التي سجلت أدنى معدل فقر بنسبة 2.60%.

وانخفض معدل من يمتلكون مسكنا سكنيا بمقدار 0.80 نقطة مقارنة بالعام السابق وحُسب بنسبة 56.70% عام 2022.

وبلغت نسبة من يعيشون في مساكن بالإيجار 27.2%، ونسبة من يعيشون في منازلهم ولا يدفعون الإيجار 15.1%.

ومقارنة بالعام السابق، انخفض معدل أولئك الذين لديهم مدفوعات ديون أو أقساط بخلاف شراء المساكن وتكاليف الإسكان بنسبة 4.30 نقطة مئوية إلى 59.40%. في حين أن هذه المدفوعات لم تثقل كاهل 6.20% من السكان، إلا أنها جلبت عبئا ثقيلا على 17.70%.

المصدر: "زمان"