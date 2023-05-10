"نوفوستي": البحرين الدولة الوحيدة في العالم التي شهدت انكماش الأسعار في مارس

تعتبر مملكة البحرين الدولة الوحيدة في العالم التي شهدت انكماشا (انخفاض مستمر في أسعار السلع والخدمات) سنويا في مارس من هذا العام.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في البحرين بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات هيئة المعلومات البحرينية، تراجع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير 2023.

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ودلت حسابات لوكالة "نوفوستي"، على أن التضخم المالي تباطأ عموما في أوائل الربيع في 102 دولة. واتضح أن روسيا في قائمة الدول الرائدة من حيث تباطؤ التضخم. وكانت أبرز التراجعات في جنوب السودان (بانخفاض 12.1 نقطة مئوية) وغانا (بانخفاض 7.8 نقطة مئوية) وروسيا (بانخفاض 7.5 نقطة مئوية) وبيلاروس (بانخفاض 5.7 نقطة مئوية) وزيمبابوي وتركيا (بنسبة 4.7 نقطة مئوية).

في الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار في شهر مارس في 34 دولة، وكان أعلاها في لبنان (74.2 نقطة مئوية)، وارتفع التضخم بشكل ملحوظ في بوروندي (بنسبة 4.6 نقطة مئوية) وباكستان (3.9 نقاط مئوية) وإثيوبيا (2.2 نقطة مئوية).

ظل نمو الأسعار دون تغيير في أوائل الربيع في أربعة بلدان: منغوليا وتيمور الشرقية وكينيا وناميبيا.

أجرت الدراسة وكالة "نوفوستي"، على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية في 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة. وتضمنت العينة النهائية 142 دولة وذلك مع استخدام بيانات المتعلقة بشهر مارس.

في وقت سابق، أظهرت حسابات"نوفوستي"، أن روسيا احتلت، مع تضخم سنوي بنسبة 3.5 ٪ في مارس المرتبة 102 من حيث نمو الأسعار بين جميع دول العالم، في حين أن معدل التضخم المنخفض في أوروبا كان فقط في ثلاث دول أخرى - إسبانيا وليختنشتاين وسويسرا.

المصدر: نوفوستي