حاكم مصرف إيران المركزي: نعقد مؤتمرا دوليا للتخلي عن الدولار

أعلن حاكم مصرف إيران المركزي محمد رضا فرزين، أن بلاده ستستضيف مؤتمرا الشهر المقبل للبحث في إزالة الدولار من التعاملات المالية والعمل على اتفاقية نقدية متعددة الأطراف.

إقرأ المزيد

وقال فرزين اليوم الثلاثاء، إن اتحاد التسويات المالية في آسيا "ACU" سيعقد اجتماعاته قريبا في طهران ومن أبرز أعماله، إزالة الدولار من التعاملات والعمل على اتفاقية نقدية متعددة.

ولفت إلى أنه "منذ بداية العام الإيراني (20 مارس 2023) تم تخصيص أكثر من 11 مليارا و 840 مليون دولار من العملات الأجنبية، ووفرنا 6 مليارات و738 مليون دولار منها، تم تحويلها للحسابات المصرفية لاشخاص ونشطاء افتصاديين".

وشدد فرزين على أن "الأرقام لا تؤكد ارتفاع نسبة التضخم لأن مصادر النقد الأجنبي والسيولة في حالة جيدة".

المصدر: إيسنا