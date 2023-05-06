مصر.. اتهامات لجهات تضغط على الحكومة للحصول على الاستثمارات

قال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين سمير عارف، إن بعض الجهات تحاول الضعط على الحكومة المصرية للحصول على استثمارات بأقل سعر ممكن وأكبر عائد ممكن.

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وأضاف عارف، خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج "أخر النهار" أن مصر منذ 8 سنوات كانت تجهز للبنية الأساسية من حيث الطرق والموانئ لكي تتلقى استثمارات، مشيرا إلى أنه يجب القضاء على الفئة التي تعيق نجاح الاستثمار.

وأوضح: "مش عايزين حاجة تقف أمام الاستثمار سواء تشريعا أو غيره.. عايزين نجذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية ليستفيد بها المصريون".

وتابع: "موضوع البيروقراطية وكيفية التعاون لإيقاف هذه الفئة التي تقوم بعمل المعوقات هي الكفيلة بتحسين مناخ الاستثمار؛ سعر الجنيه المصري واعد للغاية".

المصدر: المصري اليوم