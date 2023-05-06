لماذا يشتري المصريون الذهب من الخليج ويهربونه إلى مصر؟

قال مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في مصر، ناجي فرج، إن هناك زيادة ملحوظة في نسبة إقبال المصريين على شراء الذهب خاصة السبائك والجنيهات الذهب، مما أدى لارتفاع كبير في سعره.

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وأشار فرج إلى أن سعر غرام الذهب زاد 700 جنيه في 3 شهور، وما زال هناك طلب قوي على شراء الذهب، حيث وجد المصريون في الذهب مخزن قيمة جيدة جدا لأموالهم، وملاذا آمنا لهم.

وثمن اقتراح وزير التموين بإعفاء القادمين في الموانئ والمطارات المصرية من الجمارك على كميات محددة من الذهب، حيث إنه سيعمل على إتاحة الذهب وهو ما سيخلق حالة من الهدوء في الأسواق والأسعار، منوه بأنه حال تطبيق المقترح سيحدث استقرار في أسعار الذهب.

ولفت الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إلى أن سعر الذهب في مصر أعلى بكثير من أسعاره في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.

المصدر: المصري اليوم