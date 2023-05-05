القبض على مصريين أخفيا سبائك ذهبية بطريقة "لا تخطر على بال" (صور)

أعلنت سلطات الجمارك المصرية أنها تمكنت من ضبط راكبين مصريين حاولا تهريب عدد من السبائك الذهبية بقصد عدم سداد الضرائب الجمركية.

وأوضحت الجمارك أن "الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة، حيث أنكر أحد الركاب أثناء إيقافه حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، ونظرا لارتباك الراكب وقصر مدة سفره، تم تفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط ستة سبائك ذهبية أخفاهم الراكب في مكان حساس بجسده".

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وقامت لجنة بتحريز المضبوطات والتي بلغ وزن ثلاثة منها 300 غرام (مائة غرام لكل واحدة) واثنان بوزن أربعين غراما وسبيكة بوزن ثلاثين غراما بوزن إجمالي 370 غراما.

والحالة الثانية كانت "أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة، وأنكر أيضا أحد الركاب حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، مما أسفر عن ضبط 4 سبائك ذهبية أخفاهم الراكب في مكان سري أسفل القاع الخارجي للحقيبة واثنان داخل سماعة".

المصدر: RT