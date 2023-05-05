انهيار أسهم 130 مصرفا أمريكيا

هوت أسهم 130 مصرفا إقليميا (على مستوى الولايات) في الولايات المتحدة، أمس الخميس، بأكثر من 5% بحسب ما أظهره موقع يتابع القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وجاء الهبوط في ظل مخاوف حول سلامة القطاع المصرفي الأمريكي وفي ظل موجة سحب ودائع وعقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي.

وسجلت أسهم البنوك المحلية الأمريكية خسائر قوية، بقيادة سهم "باكويست" الذي تراجع بأكثر من 45%.

وأمس أغلقت بورصة "وول ستريت" على تراجع، وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.86% إلى 33127.74 نقطة.

كما هبط المؤشر "S&P 500" بنسبة 0.72% إلى 4061.22 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.49% إلى 11966.40 نقطة.

المصدر: وكالات