الحكومة المصرية تقرر تحمل فارق التكلفة الخاصة بالسولار لدعم الخبز

أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي أن "الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية ستتحمل فارق التكلفة الخاصة بالسولار عن أصحاب المخابز البلدية المدعمة والتي تعمل بالسولار".

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وفي التفاصيل قال المصيلحي إن "الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي قررت تحريك أسعار السولار وتثبيت أسعار البنزين".

وأكد المصيلحي علي أن "المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم".

المصدر: RT