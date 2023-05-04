شركة تركية تكتشف حقلا نفطيا بجودة "عربية"

قال مليح هان بيلغين مدير عام شركة النفط التركية، إن قيمة حقول النفط الجديدة في جنوب شرق تركيا تقدر بـ 70 مليار دولار.

وأضاف بيلغين: "تقدر إمكانات الحقل الجديد بمليار برميل".

وشدد على أن النفط المكتشف سابقا في تركيا رديء الجودة، بينما النفط في الحقل الجديد يتمتع بجودة "عربية" ونظيف جدا".

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وذكر بيلغين أن هذا الحقل سيدر دخلا سنويا قدره 3 مليارات دولار. ووفقا له، من المخطط الوصول إلى مستوى إنتاج 100 ألف برميل يوميا في غضون عامين.

في وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف حقل نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا في جودي غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وأشار أردوغان إلى أنه تم إطلاق اسم المدرسة آيبوكه يالجين على البئر النفطي المكتشف في جبل غابار، وهي مدرّسة تتهم أنقرة مسلحي حزب العمال الكردستاني بقتلها في عام 2017.

وقال الرئيس التركي، إن النفط يقع على عمق 2.6 كيلومتر، وسيسمح هذا الحقل بإنتاج نفط أكثر من الكمية التي يتم إنتاجها حاليا في البلاد.

المصدر: نوفوستي