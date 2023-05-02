أردوغان يزف "بشرى نفطية " إلى الشعب التركي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العثور على بترول في جبل جودي جنوب شرقي تركيا، مشيرا إلى أن قدرة الحقل الجديد 100 ألف برميل يوميا.



وقال أردوغان: "أزف بشرى لشعبنا، بأننا عثرنا على بترول في جبل جودي جنوب شرقي تركيا، بقدرة 100 ألف برميل يوميا، وهو ذو جودة عالية".

وتابع: "في السابق (قبل حكمنا)، كانوا يقولون لا يوجد بترول في تركيا، ودفنوا آبار النفط بالإسمنت

وأضاف الرئيس التركي: "بدأنا بالفعل أخذ النفط من أول بئر اكتشفناه إلى المصافي"، مشددا على أن "الاستقلال في ملف الطاقة، هو جزء رئيس ومهم في استكمال الاستقلال الكامل وفك الارتباط بالخارج في هذا الملف".

وأكد أردوغان، أن تركيا تمتلك الآن 4 سفن تنقيب، وسفينتي مسح زلزالي، متابعا: "مع استمرار حكمنا.. سننشئ محطة طاقة نووية ثانية في تركيا، على غرار محطة أكويو.. على الأرجح ستكون المحطة الثانية في مدينة سينوب شمالي البلاد".

وأكد أن تركيا ستصبح مصدرة للطاقة، وليست مشترية لها، مضيفا: "إنتاجنا النفطي، تضاعف من 20 ألف برميل يوميا قبل 20 عاما، إلى 80 ألف برميل يوميا، وقريبا تركيا ستصبح دولة مصدرة للطاقة".

وأردف أردوغان: "بدأنا فعلا بأخذ البترول الخام الذي عثرنا عليه من البئر الأول إلى المصافي لتتم معالجته..هذا البترول الذي سنحصل عليه من هذا الحقل، هو أكثر من كل إنتاج بلادنا من النفط حتى الآن".

وأكمل: "بئر النفط الذي عثرنا عليه، يبعد 20 كيلومتر عن مدينة جيزري (بولاية شرناك) جنوب شرقي تركيا، وتم العثور على النفط بعمق ألفين وستمئة متر، وجودة البترول الذي عثرنا عليه عالية جدا".

المصدر: RT