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رئيس الاحتياطي الأمريكي يشير إلى أزمة مرتقبة في الولايات المتحدة ويكشف تفاصيل

مال وأعمال

رئيس الاحتياطي الأمريكي يشير إلى أزمة مرتقبة في الولايات المتحدة ويكشف تفاصيل
AP Carolyn Kaster
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صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول بأنه من غير المستبعد أن تواجه الولايات المتحدة ركودا في وقت لاحق.

وقال باول للصحفيين، يوم الأربعاء، ردا على سؤال حول مخاطر الركود في الاقتصاد الأمريكي: "أنا لا استبعد ذلك. ومن الممكن أن نرى ما آمل بأنه سيكون ركودا خفيفا".

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ويشير بعض الخبراء والمراقبين إلى أن انهيار مصرف FRB الأمريكي دليل على اقتراب الركود، حيث قد يؤدي هروب رؤوس الأموال من الحسابات في المصارف الأمريكية إلى أزمة.

ويأتي ذلك على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 0.25 نقطة مئوية، إلى ما بين 5 و5.25%، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي

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