الفدرالي الأمريكي يقر بالإخفاقات بشأن انهيار بنك "سيليكون فالي"

أعلن نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لشؤون الإشراف مايكل بار أنه "بعد فشل بنك سيليكون فالي، علينا تعزيز مهام الاحتياطي الفدرالي في الإشراف والتنظيم بناء على ما تعلمناه".

وجاءت تصريحات بار في بيان مرفق بالتقرير الذي أطلقه الاحتياطي الفدرالي، اليوم الجمعة، ودعا فيه إلى مزيد من الرقابة المصرفية، وأقر بإخفاقاته في ما يتعلق بانهيار بنك سيليكون فالي "إس في بي" الشهر الماضي.

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وقال مايكل بار إن إدارة "إس في بي" فشلت في إدارة المخاطر بشكل مناسب قبل الانهيار السريع للبنك، بينما فشل مشرفو الاحتياطي الفدرالي في اتخاذ إجراءات قويّة بما يكفي بعد أن رصدوا مشكلات في البنك المتخصص في تمويل شركات التكنولوجيا.

يشار إلى أن انهيار البنك في 10 مارس المنصرم، تسبّب بعد تحمله الكثير من مخاطر أسعار الفائدة، في ارتدادات طالت القطاع المصرفي برمّته، ما أدى إلى انهيار بنك أمريكي إقليمي آخر واستحواذ بنك "يو بي إس" السويسري على منافسه "كريدي سويس".

بدوره، صرّح مسؤول كبير في الاحتياطي الفدرالي للصحفيين قبل إصدار التقرير بأن المراجعة ستكون بعيدة المدى وستنظر بشكل أوسع إلى قواعد الاحتياطي بشأن السيولة ورأس المال.

من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في بيان إنه يرحب بتقرير بار و"النقد الذاتي" بشأن انهيار "إس في بي".

المصدر: أ ف ب