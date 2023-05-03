كيف ينخفض ويرتفع سعر الدولار في مصر؟

يرتبط سعر صرف الدولار في مصر بعدة عوامل، حيث يتساءل العديد من الأشخاص "هل سينخفض سعر الدولار في مصر؟"، وذلك بعد ثبات سعره واستقراره خلال الفترة الماضية.

إقرأ المزيد

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، رشاد عبده، في تصريحات لموقع "المصري اليوم"، إن "أهم شروط صندوق النقد الدولي أن يكون سعر صرف الجنيه مرنا تحدده قوة العرض والطلب في مصر، على أن يكون سعره مرتفع في حالة زيادة الطلب عليه، وكذلك ينخفض في حالة كان المعروض أكثر من المطلوب".

وتابع: "إذا سينخفض سعر الدولار في مصر في حالات توفر الشروط المحددة لانخفاضه مثل قلة الطلب عليه وتوافره بفائض عن احتياج السوق فيعتبر المؤثر الأكبر على سعر الدولار في مصر حركة البيع والشراء أو ضغط الطلب عليه، حتى ولو انخفض عالميا".

وعن توقعات سعر الدولار 2023 ومصير الجنيه في مصر، يقول عبده إن "سعر الدولار في مصر سيزداد الأيام المُقبلة سواء كانت الزيادة على دفعة واحدة من يعقبها استقرار، أو زيادة متدرجة بعدة قروش بوتيرة متلاحقة".

المصدر: المصري اليوم