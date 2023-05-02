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مصر.. القبض على رجل أعمال سوري ومصريين لامتلاكهم دولارات بنظام المقاصة

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مصر.. القبض على رجل أعمال سوري ومصريين لامتلاكهم دولارات بنظام المقاصة
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نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في مصر، في ضبط رجل أعمال سوري و4 مصريين في واقعة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد.

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ووردت معلومات لقوات الأمن المصرية مفادها "قيام المتهمين بالتتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من والی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون".

وأكدت التحريات "قيام رجل أعمال سوري صاحب مصنع للملابس الجاهزة 4 آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية".

ويقوم نظام المقاصة عن طريق التقاء الأشخاص خارج النظام المصرفي، وتبادل العملات فيما بينهم، مما يعد اتجارا في العملات الأجنبية يعاقب عليها القانون في مصر.

المصدر: صدى البلد

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