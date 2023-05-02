صحيفة: "أديداس" يمكن أن تبيع أنشطتها في روسيا

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر، أن شركة "أديداس" تدرس نقل أصولها الروسية إلى مستثمر أجنبي.

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وقالت الصحيفة الروسية في مقال، إن "الخطوة ستسمح بإعادة فتح حوالي 100 متجر من أكثر المتاجر ربحية لـ"أديداس" بعد انتقالها إلى مالك جديد".

وقررت الشركة الألمانية لصناعة الملابس والإكسسوارات الرياضية "أديداس" تعليق أنشطتها في روسيا في مارس 2022، وأغلقت متاجر البيع بالتجزئة بشكل مؤقت، وفي أكتوبر الماضي، اتخذت الشركة قرارا بإنهاء العمل بشكل دائم.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، كذلك أعلنت شركات غربية انسحابها أو تعليق الأعمال في روسيا، ومنها "أديداس".

ومن جهتها أكدت موسكو أن الفراغ في السوق الروسية الذي أحدثه مغادرة شركات روسية لن يبقى دائما، حيث ستملؤه شركات روسية أو من الدول الصديقة.

المصدر: نوفوستي