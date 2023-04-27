افتتاج متاجر "زارا" في موسكو بعلامة تجارية جديدة

افتتح أمس في العاصمة الروسية موسكو أول متجر ألبسة للعلامة التجارية "ماغ" (Maag)، وتم الافتتاح في متجر سابق للعلامة التجارية "زارا" المنسحبة من روسيا بسبب ضغط العقوبات الغربية.

إقرأ المزيد

وقررت سلسلة الملابس الإسبانية "إنديتيكس"، التي تملك "زارا" وعلامات تجارية أخرى، الانسحاب من السوق الروسية العام الماضي 2022 في ظل ضغط العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

وباعت "إنديتيكس" أصولها في روسيا لشركة Fashion and More Management DMCC، وهي شركة مسجلة في المنطقة الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي نهاية مارس الماضي وافقت السلطات على صفقة بيع الأعمال التجارية الروسية التي تملكها "إنديتكس".

ومن المقرر افتتاح متاجر "إنديتيكس" السابقة في روسيا تحت علامات تجارية جديدة مثل: Maag وDub وEcru وVilet، وفي منتصف أبريل الجاري أفاد مالكو المتاجر الجديدة بأنه من المقرر افتتاح المتاجر الجديدة في غضون أسابيع قليلة.

المصدر: كوميرسانت