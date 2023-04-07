شركة من الإمارات تستحوذ على أصول شركة ألبسة عالمية في روسيا

حصلت شركة "إنديتكس" الإسبانية على موافقة من الجهات المختصة بروسيا على بيع وحدتها الروسية إلى شركة في الإمارات وسيتم افتتاح المتاجر تحت علامة تجارية جديدة في أبريل ومايو 2023.

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وأعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فيكتور يفتوكوف مؤخرا أن شركة "إنديتكس" حصلت على إذن لبيع شركتها الروسية إلى شركة "ضاهر" (Daher) من الإمارات، وبموجب الاتفاقية ستعمل ضاهر في روسيا تحت علاماتها التجارية الخاصة.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة وستقوم مجموعة "إنديتكس" بنقل جميع منافذ البيع بالتجزئة الموجودة في روسيا إلى مالكيها الجدد، وستفتح المتاجر بأسماء جديدة.

وفي وقت سابق، أشارت سلسلة الملابس الإسبانية "إنديتيكس" إلى إمكانية استئناف الأنشطة في روسيا، وقالت السلسلة، التي تعد أحد أكبر بائعي الملابس بالتجزئة في العالم، إنها تتوقع استئناف عملياتها في روسيا عندما يكون ذلك ممكنا.

وكانت شركة "إنديتكس"، التي تمتلك أكثر من 500 متجر في روسيا، قد قررت في أوائل مارس الماضي تعليق الأنشطة بشكل مؤقت في روسيا على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

وبالإضافة لشركة "إنديتكس" أعلنت شركات غربية أخرى تعليق الأنشطة أو الانسحاب من السوق الروسية، وترافق ذلك مع فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات.

المصدر: وكالات