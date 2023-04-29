 
مباشر
عاجل
مراسلنا: عودة الهدوء حول محيط قيادة الجيش السوداني والقصر الرئاسي بعد اشتباكات عنيفة

أغلبهم من روسيا.. رقم قياسي في عدد السياح القادمين إلى اسطنبول

مال وأعمال

أغلبهم من روسيا.. رقم قياسي في عدد السياح القادمين إلى اسطنبول
اسطنبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7v7

سجلت اسطنبول رقما قياسيا في عدد السياح الأجانب القادمين إليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

إقرأ المزيد
روسيا وتركيا تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية للسياح الروس
روسيا وتركيا تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية للسياح الروس

وبحسب بيان صادر عن مديرية الثقافة والسياحة في ولاية اسطنبول، أمس الجمعة، فقد زار المدينة 3 ملايين و480 ألفا و630 شخصا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وبلغ عدد السياح الأجانب في مارس الماضي، مليونا و206 آلاف و770 سائحا.

ووفقا للبيان فقد جاء معظم السياح إلى اسطنبول من روسيا وإيران وألمانيا والولايات المتحدة وإنجلترا على التوالي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، نقلا عن مصادر، أن موسكو وأنقرة اتفقتا على زيادة عدد الرحلات الجوية للسياح الروس.

وأكدت الصحيفة ذلك مستشهدة بمعلومات من مصادر في إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت: "اتفقت موسكو وأنقرة على زيادة عدد الرحلات الجوية للسياح الروس، الراغبين في الاستجمام بالمنتجعات التركية".

ولم تحدد المصادر مقدار زيادة عدد الرحلات وفي أي نقطة سيحدث هذا.

المصدر: الأناضول+ حرييت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا