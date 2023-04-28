روسيا وتركيا تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية للسياح الروس

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر، أن موسكو وأنقرة اتفقتا على زيادة عدد الرحلات الجوية للسياح الروس.

وأكدت الصحيفة ذلك، مستشهدة بمعلومات من مصادر في إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت: "اتفقت موسكو وأنقرة على زيادة عدد الرحلات الجوية للسياح الروس، الراغبين في الاستجمام بالمنتجعات التركية".

ولم تحدد المصادر مقدار زيادة عدد الرحلات وفي أي نقطة سيحدث هذا.

وقدمت خدمة البحث والحجز "Travelata.ru"، البيانات التي أصبحت تركيا وفقا لها، الوجهة الأكثر شيوعا للسفر خلال عطلات مايو بين الروس.

وذكرت الخدمة الصحفية للرابطة الروسية لمنظمي الرحلات السياحية "ATOR"، هذا الأسبوع، أن حجم تدفق السياح الروس إلى تركيا يمكن أن ينخفض ​​إلى النصف بسبب الرحلات الأكثر تكلفة إلى هذا البلد.

وفي النصف الثاني من شهر أبريل، ذكرت وسائل ​​إعلام مختلفة، نقلا عن بيانات من خبراء السياحة، أن أسعار الرحلات الصيفية من روسيا إلى تركيا ارتفعت بنسبة 20 ​​إلى 30% على مدار العام.

وذكرت وسائل إعلام تركية، يوم الجمعة، نقلا عن مصادر أن أنقرة وموسكو توصلتا لاتفاق باستخدام نظام دفع جديد للسياح الروس.

وأكدت رئيس البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيؤلينا، في وقت سابق، أن البنك يطور مع دول أجنبية، من بينها تركيا، نظام دفع بديلا لبطاقات مير لدفع ثمن مشتريات الروس.

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المصدر: غازيتا.رو