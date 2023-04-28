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صحيفة تركية: موسكو وأنقرة تتفقان على تفعيل نظام دفع جديد للسياح

مال وأعمال

صحيفة تركية: موسكو وأنقرة تتفقان على تفعيل نظام دفع جديد للسياح
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ذكرت صحيفة صباح التركية يوم الجمعة نقلا عن مصادر أن أنقرة وموسكو توصلتا لاتفاق باستخدام نظام دفع جديد للسياح الروس.

قالت رئيس البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في وقت سابق إن البنك يطور مع دول أجنبية، من بينها تركيا، نظام دفع بديلا لبطاقات مير لدفع ثمن مشتريات الروس.

بحسب الصحيفة: "تم التوصل لاتفاق باستخدام نظام دفع جديد للسياح الروس. حيث سيتمكن السياح الروس من صرف الأموال الموجودة في حساباتهم باستخدام بطاقة بنكية". دون تحديد تفاصيل.

يذكر أنه في وقت سابق، رفضت البنوك التركية قبول التعاملات ببطاقات الدفع مير.

المصدر:  ريا نوفوستي.

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