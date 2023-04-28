المركزي الروسي: الاقتصاد الوطني يتكيف بشكل أسرع من التوقعات

أشادت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بأداء الاقتصاد الروسي، وقالت إن الاقتصاد الروسي يتكيف مع الضغوطات الخارجية بشكل أسرع من التوقعات.

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وجاءت تصريحات نابيولينا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة بعد اجتماع للبنك المركزي قرر خلاله مجلس إدارة المنظم الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي.

وقالت المسؤولة إن النشاط الاقتصادي في روسيا يتعافى، وحسنت نابيولينا توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري إلى 0.5% - 2%.

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن التضخم في روسيا سيبلغ المستوى المستهدف 4% ويتمسك عنده فقط في العام 2024.

وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي الروسي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي عند 7.5%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

المصدر: برايم