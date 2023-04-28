المركزي الروسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 7.5% سنويا

قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي عند 7.5%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وقال المركزي الروسي في بيان نشره في قناته على تطبيق "تلغرام" عقب الاجتماع: "حافظ المنظم الروسي للمرة الخامسة على التوالي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% سنويا".

وخفض البنك المركزي توقعاته للتضخم للعام 2023 إلى 4.5% - 6.5%، بدلا من 5% - 7% كان قد توقعها.

وحسن المركزي الروسي توقعاته لديناميكية الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، حيث يتوقع الآن نموه في نطاق 0.5% -2%.

وفي سوق العملات، تراجع سعر الصرف العملتين الأوروبية والأمريكية مقابل الروبل الروسي عقب قرار المركزي الروسي، وانخفض سعر صرف اليورو إلى دون مستوى 88 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 6 أبريل الجاري.

في حين تراجع سعر صرف الدولار إلى دون مستوى 80 روبلا، كذلك للمرة الأولى منذ التاريخ نفسه (6 أبريل 2023).

المصدر: RT + نوفوستي