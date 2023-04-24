أول شركة أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية نصف تريليون دولار
Globallookpress
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أصبحت الشركة الفرنسية المصنعة للسلع الفاخرة "إل في إم إتش" أول شركة أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية نصف تريليون دولار، وجاء ذلك مع الصعود القياسي للسهم.
وبناء على التداولات بنسبة 0.11% إلى 902.11 يورو، وفي الجلسة الماضية سجل السهم 904.60 يورو.
وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع مبيعاتها بنسبة 17% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، ليصعد السهم لمستوى قياسي جديد.
المصدر: برايم