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أول شركة أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية نصف تريليون دولار

مال وأعمال

أول شركة أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية نصف تريليون دولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أصبحت الشركة الفرنسية المصنعة للسلع الفاخرة "إل في إم إتش" أول شركة أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية نصف تريليون دولار، وجاء ذلك مع الصعود القياسي للسهم. 

وبناء على التداولات بنسبة 0.11% إلى 902.11 يورو، وفي الجلسة الماضية سجل السهم 904.60 يورو. 

وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع مبيعاتها بنسبة 17% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، ليصعد السهم لمستوى قياسي جديد. 

المصدر: برايم

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